В селе Гелетинцы Хмельницкой области легковой Volkswagen столкнулся с внедорожником Toyota Prado.

За рулем Toyota находился экс-заместитель военного прокурора Западного региона.

Удар был такой силы, что у легковушки сорвало крышу. В Volkswagen ехали 47-летний мужчина и его жена. Супруги погибли на месте происшествия.

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Водителя Toyota Prado госпитализировали в тяжелом состоянии.

В полиции рассказали, что виновником ДТП, по предварительным данным, был водитель Volkswagen. Именно легковушка якобы поворачивала со второстепенной дороги на главную и не пропустила джип.

Масштабное ДТП на Буковине

19 сентября в Черновицкой области произошло ДТП, в результате которого 12 человек госпитализировали с травмами разных степеней тяжести.

Также из-за столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом погибла 49-летняя женщина.