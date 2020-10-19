На Львівщині на трасі Київ-Чоп зіткнулось чотири авто. Внаслідок чого загинуло троє людей.

ДТП сталася 19 жовтня близько 10.00 поблизу села Зубра Пустомитівського району.

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2109, Opel Astra, Mazda та Citroеn.

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Від отриманих травм на місці загинув водій та пасажир ВАЗ, Пасажир автомобіля Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинули водій та пасажир ВАЗ, травмований пасажир автомобіля Citroеn помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

На місці події працюють співробітники поліції. Вирішується питання правової кваліфікації події.



















На Львівщині сталася ДТП за участі чотирьох машин, є загиблі / 5 фотографий

ДТП на Хмельниччині

13 жовтня у селі Гелетинці Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado.

За кермом Toyota перебував екс-заступник військового прокурора Західного регіону. Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Подружжя загинуло на місці події.