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Факты / Происшествия

В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге — погибли 16 человек

В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге. В результате инцидента погибли 16 человек.

Об этом сообщил официальный представитель местной власти.

Заместитель комиссара округа Скарду Анас Икбал рассказал, что автобус следовал из города Равалпинди провинции Пенджаб в сторону Скарду.

На дороге он попал под обвал. Все пассажиры были местными жителями, которые возвращались домой.

По его словам, трагедия произошла в отдаленном районе. Сейчас усиленно ведутся работы по расчистке дороги и восстановлению движения.

Источник: Синьхуа

Фото: Dreamstime

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