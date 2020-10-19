В Пакистане автобус попал под обвал на горной дороге. В результате инцидента погибли 16 человек.

Об этом сообщил официальный представитель местной власти.

Заместитель комиссара округа Скарду Анас Икбал рассказал, что автобус следовал из города Равалпинди провинции Пенджаб в сторону Скарду.

На дороге он попал под обвал. Все пассажиры были местными жителями, которые возвращались домой.

По его словам, трагедия произошла в отдаленном районе. Сейчас усиленно ведутся работы по расчистке дороги и восстановлению движения.

Источник: Синьхуа