У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі. В результаті інциденту загинули 16 осіб.

Про це повідомив офіційний представник місцевої влади.

Заступник комісара округу Скарду Анас Ікбал розповів, що автобус прямував з міста Равалпінді провінції Пенджаб в сторону Скарду.

На дорозі він потрапив під обвал. Всі пасажири були місцевими жителями, які поверталися додому.

За його словами, трагедія сталася у віддаленому районі. Наразі посилено ведуться роботи з розчищення дороги і відновлення руху.

Джерело: Сіньхуа