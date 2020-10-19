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Факти / Надзвичайні події

У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі – загинули 16 осіб

У Пакистані автобус потрапив під обвал на гірській дорозі. В результаті інциденту загинули 16 осіб.

Про це повідомив офіційний представник місцевої влади.

Заступник комісара округу Скарду Анас Ікбал розповів, що автобус прямував з міста Равалпінді провінції Пенджаб в сторону Скарду.

На дорозі він потрапив під обвал. Всі пасажири були місцевими жителями, які поверталися додому.

За його словами, трагедія сталася у віддаленому районі. Наразі посилено ведуться роботи з розчищення дороги і відновлення руху.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

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