На Донетчине будут судить родителей, заморивших голодом двухлетнего сына

В Краматорске завершилось расследование по делу родителей, заморивших голодом своего двухлетнего сына.

Ужасный инцидент произошел в марте 2019 года: мальчика госпитализировали в больницу с белково-энергетической недостаточностью.

Кроме этого, была обнаружена серьезная задержка психомоторного и речевого развития.

Читайте: На Луганщине от голода умерла 9-месячная девочка

Все симптомы свидетельствовали о том, что родители долгое время не кормили ребенка.

— Несмотря на требования врачей и социальных работников, родители не обеспечили сыну должного питания и во время ухудшения состояния здоровья малыша к врачам не обратились, что привело к его смерти, — говорится в материалах дела.

Судебные заседания по ст. 166 (Злостное невыполнение родительских обязанностей) УК Украины начнутся в ближайшее время.

Горе-родителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник: Донецкая областная прокуратура