PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Донетчине будут судить родителей, заморивших голодом двухлетнего сына

В Краматорске завершилось расследование по делу родителей, заморивших голодом своего двухлетнего сына.

Ужасный инцидент произошел в марте 2019 года: мальчика госпитализировали в больницу с белково-энергетической недостаточностью.

Кроме этого, была обнаружена серьезная задержка психомоторного и речевого развития.

Читайте: На Луганщине от голода умерла 9-месячная девочка

Все симптомы свидетельствовали о том, что родители долгое время не кормили ребенка.

— Несмотря на требования врачей и социальных работников, родители не обеспечили сыну должного питания и во время ухудшения состояния здоровья малыша к врачам не обратились, что привело к его смерти, — говорится в материалах дела.

Судебные заседания по ст. 166 (Злостное невыполнение родительских обязанностей) УК Украины начнутся в ближайшее время.

Горе-родителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка