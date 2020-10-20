На Донеччині судитимуть батьків, які заморили голодом дворічного сина

У Краматорську завершилося розслідування у справі батьків, які заморили голодом свого дворічного сина.

Жахливий інцидент стався у березні 2019 року: хлопчика госпіталізували до лікарні з білково-енергетичною недостатністю.

Окрім цього, було виявлено серйозну затримку психомоторного і мовленнєвого розвитку.

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Усі симптоми свідчили про те, що батьки довгий час не годували дитину.

– Незважаючи на вимоги лікарів та соціальних працівників, батьки не забезпечили синові належного харчування та під час погіршення стану здоров’я малюка до лікарів не звернулись, що призвело до його смерті, – йдеться у матеріалах справи.

Судові засідання за ст. 166 (Злісне невиконання батьківських обов’язків) КК України розпочнуться найближчим часом.

Горе-батькам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Джерело: Донецька обласна прокуратура