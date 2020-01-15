PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Луганской области от голода умерла 9-месячная девочка

С начала года Офис генпрокурора уже открыл 259 уголовных производств по насилию над детьми.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

 

– Уже с начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло их смерть, открыто 259 уголовных производств по факту умышленного убийства, где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами, – говорится в сообщении.

Так, 2 января в Волынской области в искусственном водоеме найден мертвым местный жителя, 2002 года рождения, который находился в розыске как пропавший без вести.

– Ужасно факт обнаружения мертвой девятимесячной девочки в поселке Краснореченская Кременского района Луганской области.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате истощения организма из-за недоедания, – добавили в Офисе генпрокурора.

8 января зафиксирован случай падения с балкона многоэтажного дома в Луцке двух сестер, в результате чего одна девочка погибла, другая получила телесные повреждения и госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.

Читайте: Хотела пошутить: в Луцке сестры выпали из окна на седьмом этаже

– В первый день года в Хмельницком грузовым поездом смертельно травмирован студента Хмельницкого национального университета.

Также выявлен факт самоубийства ученика общеобразовательной школы, которого 6 января найден повешенным в помещении частной теплицы в селе Новосельское Ренийского района Одесской области.

– Установлено случай самоубийства ученика Белгород-Днестровского аграрного техникума, который 1 января найден повешенным на территории домохозяйства по месту жительства, – сообщают в Офисе генпрокурора.

Ранее суд отменил слишком мягкий приговор горе-матери, которая заморила голодом годовалого сына.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка