Мужчина убил жену топором в Одесской области

В Одесской области, в селе Лиманское, мужчина напал на собственную жену. Он разбил ей голову, это стало причиной смерти женщины.
Пара давно разорвала отношения, однако они жили в одном доме. Мужчина и женщина часто ссорились. Их конфликты перерастали в драки.
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Во время очередной ссоры мужчина ударил жену по голове топором. 69-летняя женщина скончалась на месте от черепно-мозговой травмы. Об убийстве первыми узнали дети, когда приехали, чтобы навестить родителей. Отец не смог объяснить детям, как это произошло.
Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет.
Следователи сообщили, что подозреваемый уже был судим за покушение на убийство знакомого.
В Одесской области мужчина спросонья зарезал родного брата
В Одесской области мужчина зарезал брата. Злоумышленник долго не впускал родственников в квартиру, где они вместе жили. Когда правонарушитель впустил их, то у него завязался конфликт с братом. В ответ на упреки родственника мужчина вонзил ему нож в живот.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Фото: Нацполиция