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Факты / Происшествия

В Одесской области мужчина зарубил свою жену топором

В Одесской области, в селе Лиманское, мужчина напал на собственную жену. Он разбил ей голову, это стало причиной смерти женщины.

Пара давно разорвала отношения, однако они жили в одном доме. Мужчина и женщина часто ссорились. Их конфликты  перерастали в драки.

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Во время очередной ссоры мужчина ударил жену по голове топором. 69-летняя женщина скончалась на месте от черепно-мозговой травмы. Об убийстве первыми узнали дети, когда приехали, чтобы навестить родителей. Отец не смог объяснить детям, как это произошло.

 

  • Мужчина убил жену топором в Одесской области
  • Мужчина убил жену топором в Одесской области
  • вбивство на Одещині
  • Мужчина убил жену топором в Одесской области
  • Мужчина убил жену топором в Одесской области
  • Мужчина убил жену топором в Одесской области
  • вбивство на Одещині
  • Мужчина убил жену топором в Одесской области
В Одесской области мужчина зарубил свою жену топором / 4 фотографии

Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено дело по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы от семи до пятнадцати лет.

Следователи сообщили, что подозреваемый уже был судим за покушение на убийство знакомого.

В Одесской области мужчина спросонья зарезал родного брата

В Одесской области мужчина зарезал брата. Злоумышленник долго не впускал родственников в квартиру, где они вместе жили. Когда правонарушитель впустил их, то у него завязался конфликт с братом. В ответ на упреки родственника мужчина вонзил ему нож в живот.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

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