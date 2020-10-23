Против стримера Мелстроя открыли уголовное дело за избиение модели

Против блогера Андрея Бурима (Mellstroy) возбуждено уголовное дело по факту избиения девушки во время прямого эфира на Youtube канале.

Дело расследуется по ст. 116 (Побои) УК Росии. Блогеру грозят принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

К этому пострадала модель Елена Ефремова уже подала на блоггера заявление в полицию.

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Популярность на Youtube Мелстрою принесли стрим с чат-рулеток. На них блогер просил девушек раздеться, если они не смогли ответить на его вопросы.

Относительно блогера возбуждали уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов с использованием компьютерной сети интернет, но впоследствии ее закрыли.

19 октября белорусский блогер Андрей Бурым (Мелстрой) в прямом эфире несколько раз ударил модель Елену Ефремову лицом о стол.

В результате полученных травм девушку госпитализировали. У нее сломаны брекеты и синяки — потерпевшая обращаться в полицию.

Источник: Москва