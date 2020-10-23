Чоловік вбив дружину топором на Одещині

На Одещині, у селі Лиманське, чоловік напав на власну дружину. Він розбив їй голову – це стало причиною смерті жінки.
Пара давно розірвала стосунки, проте вони жили в одному будинку. Чоловік і жінка часто сварилися. Їхні конфлікти перетікали у бійки.
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Під час чергової сварки, чоловік ударив дружину по голові сокирою. 69-річна жінка померла на місці від черепно-мозкової травми. Про вбивство першими дізналися діти, коли приїхали, аби навідати батьків. Батько не зміг пояснити дітям, як це сталося.
Поліція затримала зловмисника. Відкрито справу за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.
Слідчі повідомили, що підозрюваний вже був судимий за замах на вбивство знайомого.
На Одещині чоловік спросоння зарізав рідного брата
В Одеській області чоловік зарізав брата. Зловмисник довго не впускав родичі до квартири, де вони разом проживали. Коли ж правопорушник впустив їх, то у нього зав’язався конфлікт з братом. У відповідь на докори родича чоловік встромив йому ножа у живіт.
Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Фото: Нацполіція