Чоловік вбив дружину топором на Одещині

На Одещині, у селі Лиманське, чоловік напав на власну дружину. Він розбив їй голову – це стало причиною смерті жінки.

Пара давно розірвала стосунки, проте вони жили в одному будинку. Чоловік і жінка часто сварилися. Їхні конфлікти перетікали у бійки.

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Під час чергової сварки, чоловік ударив дружину по голові сокирою. 69-річна жінка померла на місці від черепно-мозкової травми. Про вбивство першими дізналися діти, коли приїхали, аби навідати батьків. Батько не зміг пояснити дітям, як це сталося.















На Одещині чоловік зарубав свою дружину сокирою / 4 фотографии

Поліція затримала зловмисника. Відкрито справу за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

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Слідчі повідомили, що підозрюваний вже був судимий за замах на вбивство знайомого.

На Одещині чоловік спросоння зарізав рідного брата

В Одеській області чоловік зарізав брата. Зловмисник довго не впускав родичі до квартири, де вони разом проживали. Коли ж правопорушник впустив їх, то у нього зав’язався конфлікт з братом. У відповідь на докори родича чоловік встромив йому ножа у живіт.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція