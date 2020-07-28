PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Сделал замечание: в Киеве водитель избил велосипедиста

В Киеве неадекватный водитель за замечание о неправильной остановке с кулаками набросился на велосипедиста.

Инцидент произошел неподалеку от улицы Анны Ахматовой на Позняках: его удалось зафиксировать благодаря видеофиксатору велосипедиста.

На кадрах видео заметно, что после короткого разговора водитель авто догнал мужчину на велосипеде и начал его избивать.

Читайте: В Киеве пьяный мужчина угнал авто иностранного посла и попал в ДТП

Неравнодушные прохожие разняли мужчин и вызвали полицию.

Комментаторы в сети возмущены поведением водителя, однако некоторые из них считают, что неправ был именно велосипедист.

Наезд на патрульную полицейскую в Киеве

14 июня во Киеве на проспекте Палладина автомобиль наехал на инспекторшу патрульной полиции во время оформления ДТП.

Водитель Hyundai Santa Fe, не следя за дорогой, столкнулся с Nissan, который от удара наехал на патрульную.

Женщину госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени и закрытым перелом левой голени.

Также патрульной диагностировали травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка