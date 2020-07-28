В Киеве неадекватный водитель за замечание о неправильной остановке с кулаками набросился на велосипедиста.

Инцидент произошел неподалеку от улицы Анны Ахматовой на Позняках: его удалось зафиксировать благодаря видеофиксатору велосипедиста.

На кадрах видео заметно, что после короткого разговора водитель авто догнал мужчину на велосипеде и начал его избивать.

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Неравнодушные прохожие разняли мужчин и вызвали полицию.

Комментаторы в сети возмущены поведением водителя, однако некоторые из них считают, что неправ был именно велосипедист.

Наезд на патрульную полицейскую в Киеве

14 июня во Киеве на проспекте Палладина автомобиль наехал на инспекторшу патрульной полиции во время оформления ДТП.

Водитель Hyundai Santa Fe, не следя за дорогой, столкнулся с Nissan, который от удара наехал на патрульную.

Женщину госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени и закрытым перелом левой голени.

Также патрульной диагностировали травму живота и закрытую черепно-мозговую травму.