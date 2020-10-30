В Киеве на Крещатике произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли два человека — несколько человек получили телесные повреждения.

На месте происшествия работают врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

Читайте: Сбил несколько людей и протаранил авто: пьяный водитель устроил ДТП на Майдане

Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей и проверяют его на состояние опьянения.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию.

ДТП на Майдане

В патрульной полиции Киева заявили, что Крещатик полностью перекрыт в сторону Европейской площади. Из-за ДТП вблизи Майдана Независимости пять автомобилей разбиты.