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Факты / Происшествия

Двое погибших и проверка на опьянение: ДТП на Крещатике совершил 66-летний мужчина

В Киеве на Крещатике произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли два человека — несколько человек получили телесные повреждения.

На месте происшествия работают врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

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Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей и проверяют его на состояние опьянения.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию.

ДТП на Майдане

В патрульной полиции Киева заявили, что Крещатик полностью перекрыт в сторону Европейской площади. Из-за ДТП вблизи Майдана Независимости пять автомобилей разбиты.

Источник: Нацполиция

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