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Факти / Надзвичайні події

Двоє загиблих і перевірка на сп’яніння: ДТП на Хрещатику скоїв 66-річний чоловік

У Києві на Хрещатику сталося жахливе ДТП, унаслідок якого загинули дві особи – кількаосіб отримали тілесні ушкодження.

На місці події працюють лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП.

Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди.

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Наразі поліцейські спілкуються із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей та перевіряють його на стан сп’яніння.

Подія зареєстрована належним чином, проводяться першочергові слідчі дії за результатами яких, буде надана правова кваліфікація даній події.

ДТП на Майдані

У патрульній поліції Києва заявили, що Хрещатик повністю перекритий у бік Європейської площі. Через ДТП поблизу Майдану Незалежності п’ять автомобілів розбиті.

Джерело: Нацполіція

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