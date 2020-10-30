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Факты / Происшествия

Идут на срыв перемирия: Наев отреагировал на обострение на Донбассе

Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что боевики стреляли из гранатометов, чем срывают мирные договоренности.

Заявление опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

ЧитайтеТКГ договорилась об открытии двух новых пунктов пропуска на Донбассе

— Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года.

Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира, — заявления Наев.

На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ заставив российско-оккупационные войска вернутся к режиму тишины.

Заява Командувача об’єднаних сил

Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши…

Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 29 жовтня 2020 р.

Гибель двух военных

30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного.

Источник: Штаб ООС

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