Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что боевики стреляли из гранатометов, чем срывают мирные договоренности.
Заявление опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.
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— Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года.
Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира, — заявления Наев.
На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил предоставили адекватный ответ заставив российско-оккупационные войска вернутся к режиму тишины.
Заява Командувача об’єднаних сил
Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши…
Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 29 жовтня 2020 р.
Гибель двух военных
30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.
В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного.