Командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что боевики стреляли из гранатометов, чем срывают мирные договоренности.

Заявление опубликовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

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— Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года.

Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира, — заявления Наев.