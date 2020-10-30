Вечером 29 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе, зафиксирован ряд обстрелов. Ранено два украинских военных.
Огонь открыли в 20.40 по направлению Ужовка на Водяное из стрелкового оружия и использованием РПГ. В бою ранение получил один военный.
Также 29 октября в 21.40 вблизи Золотого-4 противник скинул гранату ВОГ-25 с БПЛА. Получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.
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— Нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, их состояние удовлетворительное, — отметили в украинской делегации.
Гибель военных
С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.
В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного.
— К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью, — заявили в штабе ООС.
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Ранкове зведення щодо ситуації в районі…
Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 29 жовтня 2020 р.
Ситуация на Донбассе
Разведка врага активизировались и работает чуть ли не по всей линии фронта на Донбассе. Параллельно с ней враг не прекращает провоцировать оружием.
Оккупанты нередко после обстрелов поднимают в небо квадрокоптер и вплотную приближаются к нашим позициям.
Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе, ООС