Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що бойовики стріляли з гранатометів, чим зривають мирні домовленості.
Заява опублікована на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.
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– Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.
Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру, – заяви Наєв.
На вогневі провокації противника підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну відповідь змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму тиші.
Заява Командувача об’єднаних сил
Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши…
Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 29 жовтня 2020 р.
Загибель двох військових
30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.
Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного.