Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що бойовики стріляли з гранатометів, чим зривають мирні домовленості.

Заява опублікована на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

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– Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

Сьогоднішній обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру, – заяви Наєв.