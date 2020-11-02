В Умани судят бизнесмена Сергей Кадашвили, который сбил человека на автодороге. В суд мужчину привезли под конвоем и в инвалидной коляске. Хотя буквально накануне был вполне здоров.

51-летний бизнесмен является руководителем кирпичного завода. На своем белом Renault он вихлял трассой неподалеку Умани и агрессивно подрезал машины. Просто чудом 39-летний одессит Олег Мазуренко успел затормозить и избежать столкновения.

— Он нас подрезал, потом еще некоторое время ехал, выжимая к обочине. То есть, он не давал нам двигаться прямо, и постоянно тормозил и выкручивал руль вправо перед нами, чтобы у нас не было возможности двигаться прямо, чтобы мы двигались или в фуру, или в отбойник, — рассказала Наталья Молдавская, которая была в машине Мазуренко.

Читайте: В ДТП под Варшавой погибло две украинки, еще один мужчина в больнице

Бешеное маневрирования — достало одессита Олега Мазуренко. Он догнал нарушителя и остановил его. Но как только выходит из своего красного Ford, как бизнесмен сбил его.

А водитель Renault — просто убежал, но вернулся уже с адвокатами. На глазах у свидетелей быструю он вызывает себе. Демонстративно поехал в больницу, а когда за разъяснениями приехали правоохранители, заявил, что умирает.

— Было задержано данного мужчину, который совершил данное уголовное правонарушение. Однако данный человек остался в больнице, поскольку он предоставлял объяснения, что ему плохо и он не может проводить любые следственные действия, — рассказал Валерий Рамазанов, следователь Уманского отдела полиции.

Каково состояние пострадавшего

На следующий день Олега Мазуренко спецавтомобилем забрали в Одессу. Сразу — в реанимацию.

— При поступлении состояние пациента тяжелое, тяжесть обусловлена ​​тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами головного мозга. Состояние его требует дальнейшей интенсивной терапии и пока о прогнозах мы говорить не можем, — рассказал Александр Петелкаки, ​​заведующий отделением анестезиологии первой городской больницы Одессы.

Друзья верят в лучшее, потому что Олег — опытный спортсмен и на прочность испытал себя — всю жизнь. Преодолевал высокие горы, пробегал ультрамарафоны, а через неделю должен был улететь на работу в Мексику.

Судья на заседании удалил прессу из зала и дал подозреваемому ночной домашний арест. И хотя ему грозит 8 лет за решеткой, следующие два месяца днем ​​он — свободный человек.

Осудили Антона Желепу

Виновника смертельного ДТП на Столичном шоссе Антона Желепу, которая произошла в июле 2020 под Киевом, приговорили к 10 годам лишения свободы. Тогда погибла целая семья — двое взрослых и двое детей.

Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Обвиняемый полностью признал свою вину.