В центре Киева в кафе Печерского района неизвестный мужчина угрожает взорвать заведение. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Речь идет о заведении вареничная Катюша, который расположен по адресу бульвар Леси Украинки, 24.

— Мужчина зашел в помещение вареничной, устроил там, со слов свидетелей, дебош и сказал, что захватывает помещения.

Его уже задержали, он сидит в середине заведения общественного питания и постоянно крестится, — сообщают стражи эспрессо.