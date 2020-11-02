В центре Киева в кафе Печерского района неизвестный мужчина угрожает взорвать заведение. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.
Речь идет о заведении вареничная Катюша, который расположен по адресу бульвар Леси Украинки, 24.
— Мужчина зашел в помещение вареничной, устроил там, со слов свидетелей, дебош и сказал, что захватывает помещения.
Его уже задержали, он сидит в середине заведения общественного питания и постоянно крестится, — сообщают стражи эспрессо.
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Подобные случаи ранее
В начале сентября возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве полиция задержали мужчину с гранатой.
Его действия квалифицировали как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Эта статья предусматривает штраф до четырех тысяч необлагаемых минимумов, общественные работы — от 120 до 240 часов, арест от трех до шести месяцев, ограничение свободы от двух до пяти лет или же лишение свободы на срок до трех лет.