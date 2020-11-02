У центрі Києва в кав’ярні Печерського району невідомий чоловік погрожує підірвати заклад. На місце події направили слідчо-оперативну групу.
Йдеться про заклад варенична Катюша, який розташований за адресою бульвар Лесі Українки, 24.
– Чоловік зайшов у приміщення вареничної, влаштував там, зі слів свідків, дебош і сказав, що захоплює приміщення.
Його вже затримали, він сидить у середині закладу громадського харчування і постійно хреститься, – повідомляють вартові еспресо.
Читайте: Не продали алкоголь: на АЗС у Києві чоловік погрожував підірвати гранату
Подібні випадки раніше
На початку вересня біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві поліція затримали чоловіка з гранатою.
Його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Ця стаття передбачає штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи – від 120 до 240 годин, арешт від трьох до шести місяців, обмеження волі від двох до п’яти років або ж позбавлення волі на строк до трьох років.