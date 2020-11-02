У центрі Києва в кав’ярні Печерського району невідомий чоловік погрожує підірвати заклад. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Йдеться про заклад варенична Катюша, який розташований за адресою бульвар Лесі Українки, 24.

– Чоловік зайшов у приміщення вареничної, влаштував там, зі слів свідків, дебош і сказав, що захоплює приміщення. Його вже затримали, він сидить у середині закладу громадського харчування і постійно хреститься, – повідомляють вартові еспресо.

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Подібні випадки раніше

На початку вересня біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві поліція затримали чоловіка з гранатою.

Його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Ця стаття передбачає штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи – від 120 до 240 годин, арешт від трьох до шести місяців, обмеження волі від двох до п’яти років або ж позбавлення волі на строк до трьох років.