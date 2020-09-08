На автозаправке на проспекте Лобановского в Киеве произошел инцидент — посетитель, которому ночью не продали спиртные напитки, угрожал взорвать гранату.

На вызов мгновенно прибыл наряд полиции охраны, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Эксперты установили, что предмет, которым мужчина угрожал взорвать АЗС, это пиротехническое изделие — страйкбольная граната.

Злоумышленника задержали. Им оказался 42-летний киевлянин, у которого раньше не было проблем с законом.

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Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ — Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Это от двух до шести лет лишения свободы.

Сейчас суд должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.







Не продали алкоголь: на АЗС в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату / 2 фотографии

В начале сентября возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве полиция задержали мужчину с гранатой.

Его действия квалифицировали как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Эта статья предусматривает штраф до четырех тысяч необлагаемых минимумов, общественные работы — от 120 до 240 часов, арест от трех до шести месяцев, ограничение свободы от двух до пяти лет или же лишение свободы на срок до трех лет.