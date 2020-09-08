PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Не продали алкоголь: на АЗС в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату

На автозаправке на проспекте Лобановского в Киеве произошел инцидент — посетитель, которому ночью не продали спиртные напитки, угрожал взорвать гранату.

На вызов мгновенно прибыл наряд полиции охраны, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Эксперты установили, что предмет, которым мужчина угрожал взорвать АЗС, это пиротехническое изделие — страйкбольная граната.

Злоумышленника задержали. Им оказался 42-летний киевлянин, у которого раньше не было проблем с законом.

Читайте: В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых, есть пострадавшие

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ — Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Это от двух до шести лет лишения свободы.

Сейчас суд должен рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • На АЗС у Києві чоловік погрожував підірвати гранату
  • На АЗС у Києві чоловік погрожував підірвати гранату
  • На АЗС у Києві чоловік погрожував підірвати гранату
  • На АЗС у Києві чоловік погрожував підірвати гранату
Не продали алкоголь: на АЗС в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату / 2 фотографии

В начале сентября возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве полиция задержали мужчину с гранатой.

Его действия квалифицировали как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Эта статья предусматривает штраф до четырех тысяч необлагаемых минимумов, общественные работы — от 120 до 240 часов, арест от трех до шести месяцев, ограничение свободы от двух до пяти лет или же лишение свободы на срок до трех лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка