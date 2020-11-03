ТЦ Глобус заминировали

В центре Киева заминировали ТЦ Глобус. Информацию подтвердили охранники центра.

После получения сообщения работники вывели всех людей из помещения.















В Киеве заминировали ТЦ Глобус, людей эвакуировали / 4 фотографии

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Сейчас на месте уже работает следственно-оперативная группа вместе с кинологами.

В полиции Киева добавили, что правоохранители еще ищут взрывное устройство.

Угроза взорвать кафе в Киеве

2 ноября, в 17.20 в центре Киева в кафе Печерского района неизвестный мужчина угрожал взорвать заведение.

Неизвестный зашел в кафе на бульваре Леси Украинки и начал угрожать персоналу, что подорвет заведение.

Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Ивано-Франковской области.