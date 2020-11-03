ТЦ Глобус заминировали

В центре Киева заминировали ТЦ Глобус. Информацию подтвердили охранники центра.
После получения сообщения работники вывели всех людей из помещения.
В Киеве заминировали ТЦ Глобус, людей эвакуировали / 4 фотографии
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Сейчас на месте уже работает следственно-оперативная группа вместе с кинологами.
В полиции Киева добавили, что правоохранители еще ищут взрывное устройство.
Угроза взорвать кафе в Киеве
2 ноября, в 17.20 в центре Киева в кафе Печерского района неизвестный мужчина угрожал взорвать заведение.
Неизвестный зашел в кафе на бульваре Леси Украинки и начал угрожать персоналу, что подорвет заведение.
Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Ивано-Франковской области.