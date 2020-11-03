ТЦ Глобус замінували

У центрі Києва замінували ТЦ Глобус. Інформацію підтвердили охоронці центру.
Після отримання повідомлення працівники вивели всіх людей з приміщення.
У Києві замінували ТЦ Глобус, людей евакуювали / 4 фотографии
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Наразі на місці вже працює слідчо-оперативна група разом з кінологами.
У поліції Києва додали, що правоохоронці ще шукають вибуховий пристрій.
Погроза підірвати кафе у Києві
2 листопада, о 17.20 у центрі Києва у кафе Печерського району невідомий чоловік погрожував підірвати заклад.
Невідомий зайшов у кафе на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад.
Зловмисником виявився 33-річний уродженець Івано-Франківської області.