ТЦ Глобус замінували

У центрі Києва замінували ТЦ Глобус. Інформацію підтвердили охоронці центру.

Після отримання повідомлення працівники вивели всіх людей з приміщення.















У Києві замінували ТЦ Глобус, людей евакуювали / 4 фотографии

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Наразі на місці вже працює слідчо-оперативна група разом з кінологами.

У поліції Києва додали, що правоохоронці ще шукають вибуховий пристрій.

Погроза підірвати кафе у Києві

2 листопада, о 17.20 у центрі Києва у кафе Печерського району невідомий чоловік погрожував підірвати заклад.

Невідомий зайшов у кафе на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад.

Зловмисником виявився 33-річний уродженець Івано-Франківської області.