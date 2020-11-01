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Факты / Происшествия

Не смог объяснить поступок: в Киеве задержали нетрезвого “минера” моста Патона

Киевские правоохранители задержали мужчину, который 1 ноября сообщил о минировании нескольких объектов в столице, в том числе и моста Патона.

Им оказался 27-летний житель Черниговской области.

Свой поступок он не объяснил, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины. За ложное информирование о минировании мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Минирование моста Патона

1 ноября правоохранители получили три сообщения о минировании объектов на территории Печерского района, в частности моста Патона.

Из-за этого движение по мосту было ограничено, правоохранители проводили проверку.

Никаких опасных предметов они не обнаружили, в связи с этим работу объекта восстановили. Подробнее о минировании моста Патона в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

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