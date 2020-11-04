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Факты / Происшествия

У Белого дома напали с ножом на сторонников Трампа, есть пострадавшие

В Вашингтоне у Белого дома напали с ножом на людей. Они были ранены в результате конфликта с тремя подозреваемыми.

В результате нападения пострадала женщина и трое мужчин, сообщил канал NBC.

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Полиция округа Колумбия заявляет, что жертвы признали себя членами ультраправой группы, которая поддерживает президента Дональда Трампа. Пострадавшие утверждали, что напали на них их оппоненты из Black Lives Matter.

Полиция заявила, что нападение было зафиксировано в прямом эфире в социальных сетях.

Место преступления находится в нескольких кварталах к востоку от Белого дома и примерно в шести кварталах от центра крупнейшей демонстрации ночных выборов в округе Колумбия.

Протесты в США

В американском городе Сиэтл возникли протесты через выборы президента США. Полиция перекрыла движение на некоторых дорогах и задержала нескольких человек.

Вечером по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала строить баррикады. Их и разогнала полиция.

Источник: NBC, DC Police Department

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