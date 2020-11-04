В Вашингтоне у Белого дома напали с ножом на людей. Они были ранены в результате конфликта с тремя подозреваемыми.

В результате нападения пострадала женщина и трое мужчин, сообщил канал NBC.

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Полиция округа Колумбия заявляет, что жертвы признали себя членами ультраправой группы, которая поддерживает президента Дональда Трампа. Пострадавшие утверждали, что напали на них их оппоненты из Black Lives Matter.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 4, 2020

Полиция заявила, что нападение было зафиксировано в прямом эфире в социальных сетях.

Место преступления находится в нескольких кварталах к востоку от Белого дома и примерно в шести кварталах от центра крупнейшей демонстрации ночных выборов в округе Колумбия.

Протесты в США

В американском городе Сиэтл возникли протесты через выборы президента США. Полиция перекрыла движение на некоторых дорогах и задержала нескольких человек.

Вечером по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала строить баррикады. Их и разогнала полиция.

Источник: NBC, DC Police Department