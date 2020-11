В Вашингтоне у Белого дома напали с ножом на людей. Они были ранены в результате конфликта с тремя подозреваемыми.

В результате нападения пострадала женщина и трое мужчин, сообщил канал NBC.

Полиция округа Колумбия заявляет, что жертвы признали себя членами ультраправой группы, которая поддерживает президента Дональда Трампа. Пострадавшие утверждали, что напали на них их оппоненты из Black Lives Matter.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife

— DC Police Department (@DCPoliceDept) November 4, 2020