Поліція округу Колумбія заявляє, що жертви визнали себе членами ультраправої групи, яка підтримує президента Дональда Трампа. Потерпілі стверджували, що напали на них їх опоненти з Black Lives Matter.

Stabbing: 1400 b/o New York Avenue, NW. LOF: Lookout is for Suspects (1 & 2) B/Ms wearing all black clothing and Suspect (3) B/F wearing black sweatpants w/ white stripe, orange leggings and a dark gray coat armed with a knife — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 4, 2020

Поліція заявила, що напад було зафіксовано у прямому ефірі в соціальних мережах.

Місце злочину знаходиться в декількох кварталах на схід від Білого дому та приблизно у шести кварталах від центру найбільшої демонстрації нічних виборів у окрузі Колумбія.

Протести у США

У американському місті Сіетл виникли протести через вибори президента США. Поліція перекрила рух на деяких дорогах і затримала кількох людей.

Ввечері по місту йшли дві групи учасників акцій. Одна з груп почала будувати барикади. Їх і розігнала поліція.