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Факти / Надзвичайні події

Біля Білого дому напали з ножем на прихильників Трампа, є постраждалі

У Вашингтоні біля Білого дому вчинили напад з ножем на людей. Вони були поранені у результати конфлікту з трьома підозрюваними.

В результаті нападу постраждала жінка і троє чоловіків, повідомив канал NBC.

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Поліція округу Колумбія заявляє, що жертви визнали себе членами ультраправої групи, яка підтримує президента Дональда Трампа. Потерпілі стверджували, що напали на них їх опоненти з Black Lives Matter.

Поліція заявила, що напад було зафіксовано у прямому ефірі в соціальних мережах.

Місце злочину знаходиться в декількох кварталах на схід від Білого дому та приблизно у шести кварталах від центру найбільшої демонстрації нічних виборів у окрузі Колумбія.

Протести у США

У американському місті Сіетл виникли протести через вибори президента США. Поліція перекрила рух на деяких дорогах і затримала кількох людей.

Ввечері по місту йшли дві групи учасників акцій. Одна з груп почала будувати барикади. Їх і розігнала поліція.

Джерело: NBC, DC Police Department

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