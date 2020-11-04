На Донбассе получил ранения украинский военный

Военный Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение и был доставлен в госпиталь в результате обстрела у поселка Новолуганское.
Незаконные вооруженные формирования на Донбассе за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщил штаб Операции объединенных сил.
Неподалеку от поселка Водяное, противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
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В районе Марьинки по позициям ООС стреляли из автоматов и крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.
Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи поселка Гнутово.
С начала текущих суток в зоне проведения ООС режим прекращения огня сохраняется.
Война на Донбассе
Если будут найдены пути для прекращения войны на Донбассе и возвращение Украине ее территорий, которые не поставят РФ в невыгодное положение, это может дать результаты.
Россия устала от этой войны на Донбассе, считает председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.