В Зеленского есть план Б по Донбассу — Кравчук

У Владимира Зеленского есть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявления глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Президент помнит о сроке в один год, как он обещал, чтобы попытаться использовать имеющиеся механизмы, о которых говорил.

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— Правда, он говорил о годе для Украины. Он не может говорить для России, для Франции, для Германии. И сказать, что мы сидели и ждали, пока кто-то что-то сделает, а мы наблюдаем — это было бы неправильно и неточно, и даже обидно. Лично я воспринял бы это как оскорбление, — отметил он.

Срыв мирных переговоров

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что боевики стреляли из гранатометов, чем срывают мирные договоренности.

30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня. Противник, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. Погибло два морпеха.