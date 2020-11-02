Россия устала от войны на Донбассе — Кравчук

Если будут найдены пути для прекращения войны на Донбассе и возвращение Украине ее территорий, которые не поставят РФ в невыгодное положение, это может дать результаты.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью Интерфакс-Украина.

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— Я думаю, что и Россия устала от войны на Донбассе, и не только на Донбассе. И если бы мы нашли совместно, какие-то пути и не поставили, как они считают, Россию в невыгодное положение — это дало бы конкретные результаты. Для меня лично не имеет значения, возвысит это Путина или нет. Мне нужно, чтобы в Украине был мир, — сказал он.

План Б по Донбассу

У Владимира Зеленского есть план Б по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявления глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук

Президент помнит о сроке в один год, как он обещал на выборах, чтобы попытаться использовать имеющиеся механизмы.