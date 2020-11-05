Перемирие на Донбассе: боевики осуществила шесть обстрелов за сутки

Шесть раз боевики нарушили перемирие на Донбассе за прошлые сутки.

Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино, сообщили в штабе ООС.

В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В районе населенного пункта Шумы задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

Ситуация на Донбассе

Военный Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение во время обстрела поселка Новолуганское 4 ноября.

Неподалеку от поселка Водяное противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие.