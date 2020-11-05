PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Перемир’я на Донбасі: бойовики здійснила шість обстрілів за добу

Шість разів бойовики порушили перемир’я на Донбасі за минулу добу.

Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине, повідомили у штабі ООС.

У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

ЧитайтеУ Зеленського є план Б щодо Донбасу – Кравчук

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Воїни Об’єднаних сил збили безпілотник противника.

Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Ситуація на Донбасі  

Військовий Об’єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення під час обстрілу селища Новолуганське 4 листопада.

Неподалік від селища Водяне противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.

Джерело: Штаб ООС

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка