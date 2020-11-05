Перемир’я на Донбасі: бойовики здійснила шість обстрілів за добу

Шість разів бойовики порушили перемир’я на Донбасі за минулу добу.
Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине, повідомили у штабі ООС.
У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
У районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Воїни Об’єднаних сил збили безпілотник противника.
Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.
Ситуація на Донбасі
Військовий Об’єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення під час обстрілу селища Новолуганське 4 листопада.
Неподалік від селища Водяне противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.