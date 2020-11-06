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Факты / Происшествия

Ефремова отправили в колонию

Актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 7,5 годам тюрьмы за смертельное ДТП, отправили в колонию.

Согласно статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация СИЗО сообщит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Читайте: Суд смягчил приговор Ефремову

По информации российских СМИ, Ефремов мог остаться отбывать срок в хозяйственном отряде московского СИЗО-5 Водник.

ДТП с Ефремовым

8 сентября в Москве Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за нетрезвое вождение автомобиля. В результате ДТП в Москве с участием актера, погиб 57-летний Сергей Захаров.

Актер находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В октябре суд смягчил приговор — Ефремов отсидит 7,5 лет вместо 8.

Источник: РИА Новости

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