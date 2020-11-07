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Факты / Происшествия

Снес людей и зацепил несколько авто: видео наезда на пешеходов в Харькове

Видео с моментом наезда на пешеходов в центре Харькова попало в сеть.

На нем видно, как Volkswagen на большой скорости врезался в людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света на светофоре, чтобы перейти дорогу.

Также автомобиль при наезде зацепил еще несколько машин.

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Сейчас на месте аварии работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины наезда.

ДТП в Харькове произошло вечером 7 ноября. В результате аварии пострадали три человека — 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет.

Врачи сообщили, что женщина получила тяжелую травму головы, перелом голени и предплечья. Сейчас она в коме. У мужчины — ушиб грудной клетки, у ребенка — травма головы, сломаны два бедра и предплечье.

Фото: Нацполиция

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