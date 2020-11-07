Відео з моментом наїзду на пішоходів у центрі Харкова потрапило в мережу.

На ньому видно, як Volkswagen на шаленій швидкості врізався у людей, які стояли на тротуарі і чекали зеленого світла на світлофорі, щоб перейти дорогу.

Також автомобіль під час наїзду зачепив ще кілька автівок.

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Наразі на місці аварії працюють слідчі, які встановлюють всі обставини і причини наїзду.

ДТП у Харкові сталося ввечері 7 листопада. В результаті аварії постраждали троє людей – 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та жінка віком близько 50 років.

Лікарі повідомили, що жінка отримала важку травму голови, перелом гомілки і передпліччя. Зараз вона в комі. У чоловіка – забій грудної клітки, у дитини – травма голови, зламані два стегна і передпліччя.