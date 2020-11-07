ДТП в Харькове: пострадали три человека

В центре Харькова на проспекте Науки 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на пешеходов.

В результате аварии пострадали три человека. В Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи госпитализировали 48-летнего мужчину, 9-летнего мальчика и женщину в возрасте около 50 лет.

Сейчас полиция осматривает место происшествия и устанавливает все обстоятельства аварии.















В Харькове автомобиль наехал на пешеходов — трое пострадавших, среди них ребенок / 4 фотографии

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На днях в Харькове произошло еще одно ДТП. 6 ноября столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, одного из них отбросило на остановку общественного транспорта.

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров Honda, их госпитализировали. Водитель Suzuki, которому 79-лет, отказался от госпитализации.