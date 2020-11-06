ДТП в Харькове — авто отбросило на остановку

В Харькове около полудня столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, один из них отбросило в остановку общественного транспорта.

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров Honda, их госпитализировали. Водитель Suzuki, которому 79-лет, отказался от госпитализации.























В Харькове на дороге столкнулись два авто, одно влетело в остановку / 6 фотографий

По информации полиции, Honda Civic двигался по главной дороге, когда Suzuki Grand Vitara выезжал с придомовой территории. От столкновения Honda Civic улетел в остановку.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

ДТП в Харькове

В Харькове неустановленный автомобиль на скорости задел 5-летнюю девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда. Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.