В селе Пятницкое Харьковской области ночью загорелся дом 34-летней женщины. Как оказалось его поджег ее 42-летний возлюбленный. Причиной такого поступка стала ревность, так как муж заподозрил женщину в измене.

Когда Елена увидела, что ее дом догорает, то пошла к матери, однако по дороге ее встретил благоверный и за волосы потащил в заброшенный дом.

Какое-то время мужчина издевался над женщиной. Стены дома заляпаны кровью. Пострадавшей удалось убежать и спрятаться у соседки. Две испуганные женщины закрыли двери и только тогда вызвали скорую и полицию.

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Злоумышленник сутки скрывался от правоохранителей, однако впоследствии его таки задержали.

В суде мужчина уверял, мол, не помнит, что произошло. Говорит, что жену любит, но иногда ревнет, на этот раз к ее отчиму.

У Елены многочисленные порезы на теле, в частности на руках. Также на пальцах у женщины перерезаны сухожилия.

Кроме того, Елена не первая жертва Михаила. Он убил свою первую жену, которую, по его словам, застал с любовником.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

Происшествия Одесской области

В селе Михайловка Одесской области банда извращенцев ворвались в дом 74-летней пенсионерки. Неизвестные изнасиловали женщину и сильно ее избили.

Пенсионерку ударили по голове, а потом начали насиловать. Сколько было преступников, неизвестно. Женщина слышала несколько голосов, среди которых якобы даже женские. Женщине выбили глаз, сломали нос и ключицу. Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.