У селі П’ятницьке Харківській області вночі спалахнув будинок 34-річної жінки. Як виявилося його підпалив її 42-річний коханий. Причиною такого вчинку стали ревнощі, бо чоловік запідозрив жінку у зраді.

Коли Олена побачила, що її будинок догорає, то пішла до матері, проте дорогою її зустрів благовірний і за волосся потягнув у занедбаний будинок.

Якийсь час чоловік знущався над жінкою. Стіни будинку заляпані кров’ю. Постраждалій вдалося втекти та заховатися у сусідки. Дві злякані жінки закрили двері та лише тоді викликали швидку та поліцію.

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Зловмисник добу переховувався від правоохоронців, проте згодом його таки затримали.

У суді чоловік запевняв, мовляв, не пам’ятає, що сталося. Каже, що дружину кохає, але іноді ревную, цього разу до її вітчима.

У Олени численні порізи на тілі, зокрема на руках. Також на пальцях у жінки перерізані сухожилля.

Крім того, Олена не перша жертва Михайла. Він убив свою першу дружину, яку, за його словами, застав з коханцем.

Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

Надзвичайні події Одеської області

У селі Михайлівка Одеської області банда збоченців вдерлися до будинку 74-річної пенсіонерки. Невідомі зґвалтували жінку та сильно її побили.

Пенсіонерку вдарили по голові, а потім почали ґвалтувати. Скільки було злочинців, достеменно невідомо. Жінка чула декілька голосів, серед яких начебто навіть жіночі. Жінці вибили око, зламали ніс та ключицю. Потерпіла перебуває у лікарні у тяжкому стані.