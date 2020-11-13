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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Поступил анонимный звонок: Верховную Раду “заминировали”

Здание Верховной Рады заминировали — в полицию Киева поступил анонимный звонок.

Правоохранители перекрыли подходы к парламенту. На место выехали взрывотехники.

Обновлено в 11.30. Проверка здания Рады завершена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

— Проверка завершена, информация о якобы минировании не подтвердилась, — сказали в полиции.

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В комментарии Фактам ICTV полиция Киева отметила, что на данный момент зданием Верховной Рады занимается Управление государственной охраны Украины.

Минирование ТЦ Глобус

3 ноября в центре Киева “заминировали” ТЦ Глобус. Информацию подтвердили охранники центра.

После получения сообщения работники вывели всех людей из помещения.

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