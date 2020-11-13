Будівлю Верховної Ради замінували – до поліції Києва надійшов анонімний дзвінок.
Правоохоронці перекрили підходи до парламенту. На місце виїхали вибухотехніки.
Оновлено об 11.30. Перевірка будівлі Ради завершена, вибухонебезпечних предметів не виявлено.
– Перевірка завершена, інформація про нібито мінування не підтвердилася, – сказали в поліції.
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У коментарі Фактам ICTV поліція Києва зазначила, що наразі будівлею Верховної Ради займається Управління державної охорони України.
Мінування ТЦ Глобус
3 листопада у центрі Києва “замінували” ТЦ Глобус. Інформацію підтвердили охоронці центру.
Після отримання повідомлення працівники вивели всіх людей з приміщення.