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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

Надійшов анонімний дзвінок: Верховну Раду “замінували”

Будівлю Верховної Ради замінували – до поліції Києва надійшов анонімний дзвінок.

Правоохоронці  перекрили підходи до парламенту. На місце виїхали вибухотехніки.

Оновлено об 11.30. Перевірка будівлі Ради завершена, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

– Перевірка завершена, інформація про нібито мінування не підтвердилася, – сказали в поліції.

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У коментарі Фактам ICTV поліція Києва зазначила, що наразі будівлею Верховної Ради займається Управління державної охорони України.

Мінування ТЦ Глобус

3 листопада у центрі Києва “замінували” ТЦ Глобус. Інформацію підтвердили охоронці центру.

Після отримання повідомлення працівники вивели всіх людей з приміщення.

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