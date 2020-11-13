У Києві розпочали кримінальну справу через смерть жінки після операції

У Києві Нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом смерті жінки після планової операції.

До чергової частини поліції Києва із заявою прийшов чоловік 35-річної загиблої, який повідомив про те, що після проведення хірургічної операції у одній з київських лікарень померла його дружина.

Окрім того, він додав, що можлива причина смерті – неналежне виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Читайте: За дванадцять годин не зробили нічого: на Полтавщині через недбалість лікарів помер хлопець

– Після проведення планової операції 35-річна киянка померла у лікарняному закладі. В рамках провадження призначено проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті жінки, – повідомляє поліція.

За даними правоохоронців, 35-річна жінка перенесла ряд операцій у декількох клініках міста Києва, однак після останньої вона померла.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України. Винним у смерті загрожує до двох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Кримінальні справи проти лікарів

12 листопада правоохоронці трьом лікарям Національного інституту раку повідомили про підозру через смерть пацієнтки. Зокрема лікарю, який проводив анестезіологічне забезпечення операції жінки, а також лікуючому лікарю та лікарю-патологоанатому за підробку документів.

За даними слідства, лікар-анестезіолог не провів передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні.