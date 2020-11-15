В Беларуси на протестах задержали более 600 человек

Количество задержанных во время акций протеста в Беларуси 15 ноября составляет более 600 человек.

По состоянию на 18.00 в списке правозащитного центра Вясна уже 630 имен задержанных и он постоянно пополняется.

Подавляющее большинство были задержаны в Минске.

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Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке и Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине, Витебске, Бобруйске.

Протесты в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется террористическая война. В стране протесты стали более радикальными и протестующие уже перешли ”красную” границу.

Лукашенко назвал действия бастующих, которые пытались блокировать работу железной дороги, террористической угрозой.

Источник: Вясна