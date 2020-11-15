PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Андрій Жигайло |

В Беларуси на протестах задержали более 600 человек

Количество задержанных во время акций протеста в Беларуси 15 ноября составляет более 600 человек.

По состоянию на 18.00 в списке правозащитного центра Вясна уже 630 имен задержанных и он постоянно пополняется.

Подавляющее большинство были задержаны в Минске.

ЧитайтеПротесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Также задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке и Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине, Витебске, Бобруйске.

Протесты в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется террористическая война. В стране протесты стали более радикальными и протестующие уже перешли ”красную” границу.

Лукашенко назвал действия бастующих, которые пытались блокировать работу железной дороги, террористической угрозой.

Источник: Вясна

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка