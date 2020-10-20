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Факты / Происшествия

Второе самоубийство за сутки: из окна киевской больницы выбросился больной Covid-19

В Киеве в больнице №8 на Оболони 20 октября совершил самоубийство 68-летний пациент с коронавирусом.

Мужчина в костюме выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

О суициде сначала сообщило в соцсети сообщество dtp.kiev.ua, а затем информацию подтвердили в полиции Оболонского района.

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По факту смерти пенсионера возбуждено уголовное дело.

 

КИЕВ. Труп. Суицид (?)
Киевская клиническая городская больница 8, ул. Кондратюка. Мужчина надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть.

Опубликовано dtp.kiev.ua Вторник, 20 октября 2020 г.

В Киеве это уже второе самоубийство среди больных Covid-19 за последние сутки и четвертое за время эпидемии.

19 октября из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина, а 24 сентября было два суицида в больнице №4.

Источник: 24 канал

Фото: Dreamstime

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