В Киеве в больнице №8 на Оболони 20 октября совершил самоубийство 68-летний пациент с коронавирусом.
Мужчина в костюме выпрыгнул из окна на четвертом этаже.
О суициде сначала сообщило в соцсети сообщество dtp.kiev.ua, а затем информацию подтвердили в полиции Оболонского района.
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По факту смерти пенсионера возбуждено уголовное дело.
КИЕВ. Труп. Суицид (?)
Киевская клиническая городская больница 8, ул. Кондратюка. Мужчина надел костюм и по-нарядному выпрыгнул сразу на смерть.
Опубликовано dtp.kiev.ua Вторник, 20 октября 2020 г.
В Киеве это уже второе самоубийство среди больных Covid-19 за последние сутки и четвертое за время эпидемии.
19 октября из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина, а 24 сентября было два суицида в больнице №4.