В Донецкой области мужчина выращивал коноплю и марихуану и планировал дальше их продавать. Весной он купил семена в интернете в вырастил их на приусадебном участке.

Правоохранители изъяли у 38-летнего жителя высушенные кусты конопли и шишки марихуаны стоимостью около 1 млн грн.

Мужчина планировал продать их на черном рынке наркозависимым.















Конопля и шишки марихуаны: на Донетчине у мужчины изъяли наркотики на 1 млн грн / 4 фотографии

По факту незаконного производства, хранения и сбыта наркотических средств открыли уголовное производство.

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Контрабанда в Одессе

В Одессе Служба безопасности Украины и пограничники нашли контрабанду партии кокаина из Южной Америки. Они обнаружили наркотическое вещество в грузе с бананами на корабле.

Стоимость контрабанды составляет почти $4 млн по теневым расценкам. Правоохранители получили сообщение о том, что в страну хотят ввести кокаин.