На Донетчине у мужчины изъяли наркотики на 1 млн грн

В Донецкой области мужчина выращивал коноплю и марихуану и планировал дальше их продавать. Весной он купил семена в интернете в вырастил их на приусадебном участке.
Правоохранители изъяли у 38-летнего жителя высушенные кусты конопли и шишки марихуаны стоимостью около 1 млн грн.
Мужчина планировал продать их на черном рынке наркозависимым.
По факту незаконного производства, хранения и сбыта наркотических средств открыли уголовное производство.
Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Контрабанда в Одессе
В Одессе Служба безопасности Украины и пограничники нашли контрабанду партии кокаина из Южной Америки. Они обнаружили наркотическое вещество в грузе с бананами на корабле.
Стоимость контрабанды составляет почти $4 млн по теневым расценкам. Правоохранители получили сообщение о том, что в страну хотят ввести кокаин.