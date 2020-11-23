У Рівному 17-річний хлопець з села Великий Олексин уже втретє викрав маршрутку.

Напередодні ввечері, повертаючись від бабусі, яка живе в Івано-Франківську, він вирішив покатитися на маршрутці, у чому сам зізнався.

На автостоянці через задні двері підліток потрапив до салону, у бардачку знайшов ключі і поїхав.

Охоронець, побачивши, що маршрутка зникла, повідомив до поліції.

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Мікроавтобус патрульні знайшли на одній із вулиць Великого Олексина.

З’ясувалося, що хлопець робить це вже втретє. Нині він під цілодобовим домашнім арештом без електронного браслета. Суд дав йому два роки іспитового строку, але він ще не набув законної сили.

Перші два випадки викрадення маршруток зафіксовано у лютому та березні 2020 року.

Коли підліток зробив це вперше, у салоні були пасажири.