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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

ВАЗ тормозил на крыше: в Броварах столкнулись две легковушки

В Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП. На въезде в город столкнулись Volkswagen и ВАЗ, последний перевернулся на крышу.

В результате аварии погиб водитель ВАЗ, который был не пристегнут.

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На месте ДТП работают правоохранители.

Из-за аварии на въезде в город образовалась пробка.

  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
  • ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки
ВАЗ тормозил на крыше: в Броварах столкнулись две легковушки / 6 фотографий

ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.

Фото: dtp.kiev.ua

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