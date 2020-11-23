ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки

В Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП. На въезде в город столкнулись Volkswagen и ВАЗ, последний перевернулся на крышу.

В результате аварии погиб водитель ВАЗ, который был не пристегнут.

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На месте ДТП работают правоохранители.

Из-за аварии на въезде в город образовалась пробка.























ВАЗ тормозил на крыше: в Броварах столкнулись две легковушки / 6 фотографий

ДТП на Житомирщине

17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.

Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.

За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.