ДТП в Броварах: столкнулись две легковушки

В Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП. На въезде в город столкнулись Volkswagen и ВАЗ, последний перевернулся на крышу.
В результате аварии погиб водитель ВАЗ, который был не пристегнут.
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На месте ДТП работают правоохранители.
Из-за аварии на въезде в город образовалась пробка.
ВАЗ тормозил на крыше: в Броварах столкнулись две легковушки / 6 фотографий
ДТП на Житомирщине
17 ноября в Житомирской области произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения грузового автомобиля с легковым погибли три человека.
Водитель Skoda Fabia выехал на полосу встречного транспорта, двигаясь в направлении Киева, и столкнулся с грузовиком Scania.
За рулем легковушки был 18-летний житель Львовской области, который погиб на месте.