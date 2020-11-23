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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

ВАЗ гальмував на даху: у Броварах зіткнулися два легковики

У Броварах Київської області сталася смертельна ДТП. На в’їзді у місто зіткнулися Volkswagen і ВАЗ, останній перекинувся на дах.

В результаті аварії загинув водій ВАЗ, який був не пристебнутий.

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На місці ДТП працюють правоохоронці.

Через аварію на в’їзді у місто утворився затор.

  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
  • ДТП у Броварах: зіткнулися два легковики
ВАЗ гальмував на даху: у Броварах зіткнулися два легковики / 6 фотографий

ДТП на Житомирщині

17 листопада у Житомирській області сталася смертельна ДТП. У результаті лобового зіткнення вантажного автомобіля з легковим загинули троє осіб.

Водій Skoda Fabia виїхав на смугу зустрічного транспорту, рухаючись у напрямку Києва, та зіткнувся з вантажівкою Scania.

За кермом легковика був 18-річний житель Львівської області, який загинув на місці.

Фото: dtp.kiev.ua

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