Под Петербургом мужчина с топором захватил в заложники 6 детей

Мужчина захватил в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга.

Об этом сообщили источники нескольких российских информационных агентств.

Сообщается, что мужчина вооружен топором и угрожает убить своих же детей и в своей же квартире.

Известно, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

Информация в СМИ о возрасте мужчины, захватившего заложников, разнится. Некоторые журналисты пишут, что мужчине 38 лет, а другие, что 42 года.

Также есть информация, что перед захватом детей он выгнал из квартиры жену.

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Убийство военных в РФ

9 ноября в России солдат-срочник убил троих человек на военном аэродроме в Воронеже.

Из-за конфликта он зарубил офицера топором и расстрелял своих коллег.

Двое военнослужащих погибли, один был ранен.