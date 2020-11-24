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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Донецкой области мужчина из-из ревности убил жену и убежал с двумя детьми

В Донецкой области в полицию обратились родственники пропавшей женщины и сообщили, что она не выходит на связь, а окна в ее доме разбиты.

Осмотрев хозяйственные постройки, полицейские обнаружили тело хозяйки дома с признаками насильственной смерти.

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— Оперативники начали разыскивать мужа женщины — ранее судимого 40-летнего местного жителя, ведь обнаруженные вещественные доказательства указывали на его причастности к преступлению. В тот же день он был задержан, — рассказали в ГУ НП в Донецкой области.

Задержанный рассказал, что он в нетрезвом состоянии из-за ревности поссорился с женой и избил ее, в результате чего женщина умерла. Когда мужчина понял, что натворил, забрал двух несовершеннолетних детей и попытался скрыться.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — лишение свободы на срок до 15 лет.

  • В Донецкой области мужчина из-из ревности убил жену и убежал с двумя детьми
  • В Донецкой области мужчина из-из ревности убил жену и убежал с двумя детьми
  • В Донецкой области мужчина из-из ревности убил жену и убежал с двумя детьми
  • В Донецкой области мужчина из-из ревности убил жену и убежал с двумя детьми
В Донецкой области мужчина из-из ревности убил жену и убежал с двумя детьми / 2 фотографии

Во Львове мужчина перерезал горло любовнице

Во Львове 39-летний мужчина жестоко убил свою любовницу, перерезав ей сонную артерию.

Труп 44-летней женщины нашла тетя убийцы, которая наведалась к племяннику в гости. Убитая лежала в постели, и поначалу казалось, что она просто спит.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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