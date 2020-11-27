Угрожали физической расправой и уничтожением имущества — в Хмельницкой области задержали 31-летнего лидера преступной группы, которая занималась выбиванием несуществующих долгов.

Однако вымогательство средств не ограничивалось только угрозами. Злоумышленники применяли физическое насилие в отношении жертв.

Им удалось таким образом получить от трех пострадавших $12 тыс.











Выбивали несуществующие долги: на Хмельнитчине задержали лидера банды / 3 фотографии

Спецназовцы задержали лидера группировки во время получения так называемого долга.

Решается вопрос об объявлении подозрения.