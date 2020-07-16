В Одессе разоблачили двоих полицейских, крышевавших проституцию. Их задержали при получении 24 200 грн неправомерной выгоды.

Двум оперуполномоченным, которые по своим должностям в ГУ Нацполиции в Одесской области как раз должны бороться с преступлениями, связанными с торговлей людьми, сообщено о подозрении.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований установили, что полицейские требовали $2 500 от лиц, оказывающих платные интимные услуги, в обмен на то, что их не будут привлекать к административной ответственности за проституцию.

По ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины полицейским грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и конфискация имущества.























$2 500 за молчание: в Одессе двое полицейских крышевали проституцию / 6 фотографий

Читайте: В Днепре после ночного дежурства застрелилась полицейская

Под Ровно полицейский крышевал добычу янтаря

В мае разоблачили полицейского, который умалчивал факты незаконной добычи янтаря в Ровенской области в ​​обмен на вознаграждение.

Злоумышленнику платили за то, что он предупреждал сообщников о выездах своих коллег.

Правоохранители провели 12 обысков и изъяли более 150 кг янтаря стоимостью 2,2 млн грн и $6,8 тыс. наличности.